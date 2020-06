Dieci in pagella e 100 alla maturità: tante storie da tutta Italia [VIDEO]

Anche quest’anno la Tecnica della Scuola propone l’iniziativa “Tutti 10 in pagella” e “100 alla maturità”.

Sono già moltissime le segnalazioni che ci sono pervenute, da ogni parte d’Italia e ciascuna a modo suo ci offre qualche elemento di riflessione.

Ci sono le gemelle che concludono l’anno alla primaria o alla “media” con il massimo dei voti, ma una studentessa di liceo di classe terza batte ogni record: per la prima volta nella storia della sua scuola un’allieva arriva a tutti dieci alla fine del terzo anno.

E ci sono poi tanti ragazzini con dieci e lode all’esame di Stato del primo ciclo dopo aver avuto il massimo dei voti anche negli anni precedenti.

Quest’anno, le storie si intrecciano anche con le vicende legate all’emergenza e alla didattica a distanza.

Ci sono studenti che nel periodo della didattica a distanza hanno aiutato molti loro compagni in difficoltà; ma anche tanti ragazzi e ragazze che hanno studiato senza trascurare altre attività tipiche della loro età, dal gioco allo sport, anche a livello agonistico.

E anche per l’esame di Stato di secondo ciclo, la cosiddetta maturità, ci sono arrivate molte segnalazioni.

Siamo certi che si tratta di alunni che sanno bene che si studia non per la scuola ma per la vita e per diventare cittadini consapevoli e responsabili.

Non dimentichiamo però che anche chi non è arrivato al massimo dei voti ha superato la difficile prova della solitudine per tre mesi: e allora un 10 con lode a tutti, almeno in questa specialissima materia.