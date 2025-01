Digital Humanities: tra tradizione e innovazione per la scuola. Il seminario della rete nazionale dei licei classici. PARTECIPA al questionario su docenti e IA

Si tiene a Torino venerdì 24 gennaio, presso il Liceo Classico D’Azeglio, il seminario nazionale della rete dei licei classici intitolato “Il Liceo classico un curricolo polivalente”. Aperto dalla dirigente del Liceo Classico Cutelli-Salanitro di Catania, prof.ssa Elisa Colella, il seminario affronta di petto questioni che rientrano nel campo delle digital humanities. Cruciale appare infatti l’interazione tra cultura classica e umanistica e nuove frontiere delle Stem e in particolare dell’intelligenza artificiale. E il programma del seminario di Torino prevede due approfondimenti teorici su due diversi ma interconnessi versanti: le STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e le Digital Humanities. Nel pomeriggio invece i partecipanti sartanno chiamati a lavorare in uno dei tre laboratori esperienziali riferiti alle proposte didattiche di Casio, Casco Learning e Campus Store.

Cosa sono le Digital Humanities

Il termine Digital Humanities entra sempre più spesso nel vocabolario accademico e scolastico, suscitando curiosità e interesse, ma anche interrogativi. Per gli insegnanti, specialmente quelli dei licei classici, è fondamentale comprendere cosa siano le Digital Humanities (DH), quali siano i loro ambiti di studio e quale impatto possano avere sull’insegnamento delle discipline umanistiche.

Le Digital Humanities rappresentano un campo interdisciplinare che si colloca all’incrocio tra le scienze umane e le tecnologie digitali. In termini semplici, si tratta dell’applicazione di strumenti, metodologie e approcci propri dell’informatica e delle tecnologie digitali, dei sistemi di intelligenza artificiale allo studio delle discipline umanistiche, come la letteratura, la storia, la filosofia, la linguistica e l’arte. Questo settore non si limita a digitalizzare contenuti esistenti, ma punta a ridefinire le modalità di analisi, rappresentazione e diffusione del sapere umanistico, sfruttando le potenzialità delle tecnologie per aprire nuove prospettive di ricerca e apprendimento.

Ambiti specifici di ricerca

Gli ambiti di ricerca delle Digital Humanities sono estremamente vari e includono:

Digitalizzazione dei testi: Progetti di creazione di edizioni critiche digitali, che permettono di analizzare e confrontare varianti testuali con una precisione senza precedenti. Text Mining e Analisi dei Dati: Tecniche che utilizzano algoritmi per esplorare grandi quantità di testi e individuare pattern, temi ricorrenti o evoluzioni linguistiche nel tempo. Cartografia digitale e GIS (Geographic Information Systems): Utilizzati per visualizzare eventi storici o processi culturali su mappe interattive. Visualizzazione dei dati: Creazione di grafici, diagrammi e altre rappresentazioni visive per comunicare informazioni complesse in modo intuitivo. Studio delle reti culturali: Analisi delle connessioni tra autori, opere e idee attraverso metodi di network analysis. Progetti di realtà virtuale e aumentata: Ricostruzioni 3D di siti archeologici, monumenti o ambienti storici, che rendono l’esperienza di apprendimento più immersiva.

Il rapporto con il greco e il latino

Scendendo più nel concreto proviamo ad esemplificare il ruolo delle Digital Humanities nell’area dell’insegnamento del greco e del latino, discipline centrali nei licei classici:

Edizioni digitali critiche : La creazione di edizioni interattive di testi classici permette di confrontare varianti, accedere a commenti e note critiche, esplorare traduzioni e analisi grammaticali in modo integrato.

: La creazione di edizioni interattive di testi classici permette di confrontare varianti, accedere a commenti e note critiche, esplorare traduzioni e analisi grammaticali in modo integrato. Analisi linguistica avanzata : Attraverso il text mining, gli studenti possono analizzare l’uso di determinati termini o strutture grammaticali nei testi antichi, comprendendo meglio le evoluzioni linguistiche e stilistiche.

: Attraverso il text mining, gli studenti possono analizzare l’uso di determinati termini o strutture grammaticali nei testi antichi, comprendendo meglio le evoluzioni linguistiche e stilistiche. Studio dei corpora testuali : Progetti come il Thesaurus Linguae Graecae o il Perseus Digital Library offrono accesso a raccolte di testi greci e latini, consentendo di effettuare ricerche mirate e comparative su ampi corpus.

: Progetti come il Thesaurus Linguae Graecae o il Perseus Digital Library offrono accesso a raccolte di testi greci e latini, consentendo di effettuare ricerche mirate e comparative su ampi corpus. Realtà aumentata e ricostruzioni storiche : Le tecnologie immersive possono essere utilizzate per ricreare ambienti della Grecia e della Roma antica, offrendo agli studenti un contesto più vivido e tangibile per comprendere il mondo classico.

: Le tecnologie immersive possono essere utilizzate per ricreare ambienti della Grecia e della Roma antica, offrendo agli studenti un contesto più vivido e tangibile per comprendere il mondo classico. Mappe interattive: L’utilizzo di GIS permette di esplorare le reti commerciali, le espansioni territoriali o i viaggi narrati nei testi classici, come le peregrinazioni di Enea nell’Eneide.

Questi strumenti non solo facilitano l’apprendimento, ma stimolano anche l’interesse degli studenti, mostrando loro come le lingue antiche possano dialogare con le tecnologie moderne.

La ricaduta sulla scuola e sui licei classici

L’introduzione delle Digital Humanities nella scuola, in particolare nei licei classici, può offrire nuove opportunità per rinnovare la didattica e avvicinare gli studenti al mondo della ricerca contemporanea. Ecco alcune delle principali ricadute:

Rinnovamento della didattica: Strumenti come le edizioni digitali interattive di testi antichi o le mappe storiche digitali possono arricchire le lezioni di letteratura e storia, favorendo un approccio più dinamico e partecipativo. Sviluppo di competenze digitali: L’utilizzo di software specifici per analisi testuali, la gestione di database o la creazione di visualizzazioni favoriscono l’acquisizione di competenze tecniche sempre più richieste nel mondo del lavoro. Valorizzazione del patrimonio culturale: Gli studenti possono essere coinvolti in progetti di digitalizzazione di archivi o di creazione di contenuti multimediali per valorizzare il patrimonio storico-artistico locale. Integrazione tra scienze umane e STEM: Le Digital Humanities dimostrano che le discipline umanistiche non sono in opposizione alle scienze e alle tecnologie, ma possono integrarsi con esse per creare nuovo sapere.

Sfide e prospettive

L’introduzione delle Digital Humanities nella scuola richiede un cambio di mentalità. Gli insegnanti devono acquisire nuove competenze e familiarità con gli strumenti digitali, spesso con risorse limitate. Tuttavia, i benefici sono significativi: le DH possono rendere le discipline umanistiche più attrattive e rilevanti per gli studenti, mostrando loro come il sapere antico possa dialogare con il mondo contemporaneo. Un investimento in questa direzione non solo arricchisce l’offerta formativa, ma prepara gli studenti a un futuro in cui cultura e tecnologia saranno sempre più intrecciate.

