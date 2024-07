Dimensionamento scolastico, decadono i Consigli di Istituto delle scuole con nuovo codice fiscale

Continueranno a vivere fino al 31 agosto 2024 i Consigli di Istituto delle scuole coinvolte nel dimensionamento e che dall’1 settembre 2024 avranno un nuovo codice fiscale.

Arriva un Commissario straordinario

Le scuole che hanno avuto una fusione o una aggregazione con altre istituzioni scolastiche e a seguito di questo hanno dovuto registrare la soppressione del vigente codice fiscale e quindi dopo una serie di incombenze contabili, come per esempio la chiusura del registro delle minute spese e l’estinzione della relativa partita di giro, dovranno fare cessare, entro il 31 agosto 2024, l’esistenza del Consiglio di Istituto.

Ai sensi dell’OM 277/1998, i Consigli di Istituto delle scuole coinvolte nei processi di dimensionamento decadono alla data del 31 agosto 2024, quindi l’Ufficio scolastico provinciale, su segnalazione del dirigente scolastico nominerà un Commissario straordinario ex art.9 D.I. 28 maggio 1975.

Poteri del Commissario straordinario

Il Commissario straordinario non potrà avere voce in capitolo in materia didattica-organizzativa, ma i suoi poteri saranno limitati, si fa per dire, in materia finaziaria-amministrativa spettanti di norma proprio al Consiglio di Istituto.