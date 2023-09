Dimensionamento scolastico: in Emilia-Romagna ci sono circa mille alunni per scuola, ma in Basilicata sono poco più di 600

Sui dati contenuti nella pubblicazione del Ministero relativa ai numeri dell’anno scolastico appena iniziato (alunni, classi, istituzioni scolastiche e cosi via) abbiamo già scritto ampiamente.

Alcuni dati meritano però di essere rielaborati anche allo scopo di mettere in evidenza problemi organizzativi di cui si parla in questi giorni.

Una prima considerazione possibile riguarda la composizione delle istituzioni scolastiche esistenti nelle diverse regioni.

Nella tabella che proponiamo sono indicati per ciascuna regione il numero delle istituzioni scolastiche e il numero medio di alunni e di classi per ognuna di essa.

REGIONE IST.

SCOL. ALUNNI MEDIA

ALUNNI CLASSI MEDIA

CLASSI Piemonte 539 500.321 928 25.412 47,1 Lombardia 1.134 1.132.531 999 54.255 47,8 Veneto 592 558.505 943 27.405 46,3 Friuli Venezia Giulia 167 135.156 809 7.236 43,3 Liguria 186 165.305 889 8.056 43,3 Emilia Romagna 533 536.269 1006 24.845 46,6 Toscana 470 452.563 963 21.878 46,5 Umbria 139 110.827 797 5.651 40,7 Marche 229 197.650 863 9.765 42,6 Lazio 722 695.999 964 34.069 47,2 Abruzzo 190 163.750 862 8.451 44,5 Molise 52 34.398 662 2.030 39,0 Campania 967 805.886 833 43.007 44,5 Puglia 627 529.044 844 27.250 43,5 Basilicata 110 69.587 633 4.063 36,9 Calabria 360 254.732 708 14.597 40,5 Sicilia 802 669.703 835 35.567 44,3 Sardegna 270 182.174 675 10.532 39,0 TOTALI 8089 7.194.400 889 364.069 45,0

Come si può osservare la variabilità a livello territoriale è notevole.

In Basilicata ogni istituzione scolastica ha in media 633 alunni e poco meno di 37 classi; il dato è del tutto diverso in Emilia-Romagna (1.006 alunni e quasi 47 classi per istituzione scolastica).

E’ facile constatare che, tendenzialmente, nelle regioni del nord il numero medio di alunni e di classi per ogni istituzione scolastica e più elevato rispetto alle regioni del sud. Il dato spiega anche il motivo per cui il dimensionamento previsto dalla legge di bilancio inciderà in modo diverso nei territori.

D’altronde anche le istituzioni scolastiche sottodimensionate (e cioè che non rispettano i parametri fissati dalle norme) sono concentrate in alcune regioni (ce ne sono 26 in Campania, 22 in Calabria, 11 in Puglia, 12 in Sicilia, 14 in Toscana e nel Lazio e 13 nelle Marche) e quasi assenti in altre (1 in Piemonte, 8 in Lombardia, 10 in Veneto e Emilia-Romagna).