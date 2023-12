Dimensionamento scolastico Roma, Cgil e Pd a favore della delibera contro i tagli

E’ stata approvata in giunta la delibera con cui Roma Capitale dispone le sue indicazioni circa il dimensionamento scolastico, secondo quanto indicato dalle scuole e dai Municipi, in un processo partecipato che ha tenuto conto delle esigenze dei territori.

Ecco le reazioni di Natale Di Cola, Segretario Generale CGIL Roma e Lazio e Alessandro Tatarella, Segretario Generale FLC CGIL Roma Lazio:

“Rigettiamo al mittente quanto sta imponendo la Regione Lazio con la incredibile nuova versione delle linee guida, approvate a meno di un mese dalle precedenti, che prevedono di tagliare 37 istituzioni scolastiche nella regione.” – commentano Di Cola e Tatarella.

Come CGIL e FLC CGIL chiediamo il ritiro del provvedimento e una netta inversione delle politiche scellerate del Ministero e della Regione Lazio, che mortificano le scuole, i livelli decisionali territoriali, oltre che colpire studenti, studentesse, le loro famiglie, le lavoratrici e i lavoratori del settore”.

Bonafoni (PD): decisione di Roma su dimensionamento sconfessa amministrazione Rocca

“La delibera approvata in giunta, con la quale Roma Capitale decide di non assecondare il piano di tagli alla scuola voluto dal ministro Valditara è la migliore risposta all’atteggiamento mantenuto dal Presidente della Regione Rocca e dalla sua maggioranza, che proprio questa settimana per assecondare le politiche della destra al Governo, hanno presentato un piano di dimensionamento scolastico che nel Lazio taglia ben 37 istituzioni scolastiche.

Un plauso all’amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri e all’assessora Claudia Pratelli, che invece hanno saputo avviare un dialogo con le scuole e i Municipi, per capire le reali esigenze dei territori. La decisione assunta – che interviene su due sole scuole – difende il diritto allo studio e promuove l’idea della scuola come motore per offrire opportunità a tutti e a tutte e combattere così le disuguaglianze”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.