Dimensionamento scolastico, una sintesi degli adempimenti amministratvo-contabili

L’USR Sardegna ha proposto, con nota del 16 luglio 2024, un’utile sintesi degli adempimenti amministrativo-contabili che interessano le scuole oggetto di dimensionamento.

In particolare, la circolare fornisce indicazioni operative per il corretto espletamento, entro il 31 agosto 2024, delle procedure in capo alle Istituzioni Scolastiche coinvolte nel processo di riorganizzazione della rete scolastica a.s. 2024/2025 che cessano di esistere alla data del 31 agosto 2024 e mutano, di conseguenza dal 1° settembre 2024, il proprio codice meccanografico.

La circolare spiega dunque cosa debbono fare le scuole che cessano di esistere dal 1° settembre, ciò che debbono fare le nuove scuole dal 1° settembre e le scuole che acquisiscono o cedono sezioni staccate, sedi coordinate, plessi o intere istituzioni scolastiche. C’è poi anche il caso di istituzioni scolastiche cessate divise tra più scuole.

SCARICA LA NOTA