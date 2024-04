Dipendente Ministero indagato: Valditara ricorda che la posizione impone molta attenzione ad atti e dichiarazioni

Dipendente del Ministero dell’Istruzione sarebbe indagato per una ipotesi di reato ai danni dell’ambasciatore israeliano a Roma.

In una nota dell’Ansa si dice che alle forze dell’ordine la persona sarebbe nota come “appartenente ad ambienti della estrema sinistra filopalestinese”.

Il Ministro Valditara interviene con un proprio comunicato.

“Al di là del singolo caso, per il quale le responsabilità saranno accertate dagli organi competenti – si legge – non saranno tollerati comportamenti e dichiarazioni, di dipendenti scolastici e ministeriali, non consoni all’alto ruolo che ricoprono, che risultano fortemente lesivi dell’immagine della scuola e offensivi di coloro che vi lavorano con abnegazione e grande dignità”.

A quanto si sa al momento si tratterebbe di un cittadino italiano residente a Sezze (Latina) sospettato di aver inviato pacchi contenenti carne animale putrefatta all’ambasciatore di Israele a Roma, Alön Bar.

Gli episodi si sarebbero verificati tra febbraio e marzo, con pacchi spediti da diversi uffici postali della zona. La perquisizione presso l’abitazione ha portato al sequestro di indumenti presumibilmente usati durante le azioni illecite e altri elementi di interesse investigativo.