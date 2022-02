Diretta Bianchi alla Camera su scuola e investimenti. Quali saranno le novità? – ore 13.45

Oggi, mercoledì 16 febbraio alle ore 13:45 il ministro Bianchi riferirà alla Camera sullo stato di attuazione del Pnrr, che prevede per il sistema di Istruzione, in totale, 17,59 miliardi, destinati a sei riforme e undici linee di investimento per le infrastrutture e le competenze.

“Il PNRR è un’azione collettiva. Il Ministero dell’Istruzione – ha dichiarato il Ministro Bianchi – si è attivato fin da subito a sostegno degli Enti locali, soggetti attuatori delle misure che riguardano la scuola. Con gli accordi che firmiamo oggi, lavoriamo insieme alle altre istituzioni e agenzie per essere vicini agli Enti locali e alle scuole, per svolgere un’azione di supporto nella partecipazione ai bandi, accelerando la realizzazione del Piano. Vogliamo essere certi che ogni risorsa giunga a destinazione, diventi un tassello della nuova scuola che stiamo costruendo. Proseguiamo, in questo modo, nell’attuazione del PNRR, dopo il via libera dello scorso novembre ai bandi che mettono subito a disposizione un terzo dei fondi complessivi previsti per il sistema di Istruzione che ammontano, in totale, a 17,59 miliardi”.