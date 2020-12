Diretta Conte: conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio [DIRETTA]

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una diretta questa mattina, mercoledì 30 dicembre, alle ore 11:00 da Villa Madama. Si tratta della consueta conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

Si chiude l’anno delle dirette e dei DPCM

Il 2020 è stato un anno inaspettato e che rimarrà nella memoria di tutta la popolazione mondiale. Da marzo ad oggi, si ricorderanno le tantissime dirette in cui venivano annunciati i vari decreti del presidente del consiglio e le misure restrittive o meno alle quali era ed è necessario attenersi per contenere il contagio da Covid-19.

Questa mattina, 30 dicembre, alle ore 11:00 andrà in diretta l’ultima conferenza stampa dell’anno. Molto probabilmente il presidente Conte farà un resoconto di fine anno e darà delle comunicazioni riguardanti il ritorno in classe il 7 gennaio, l’ipotetico lockdown dopo le vacanze di Natale e le ultime novità riguardanti il vaccino, che dal 27 dicembre è arrivato in Italia ed è stato distribuito nelle varie regioni.

SEGUI LA DIRETTA