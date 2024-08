Educazione Civica in diretta, prosegue anche nell’a.s. 2024/2025 l’iniziativa della Tecnica della Scuola per gli studenti

La scuola Italiana è in attesa della pubblicazione della Nuove Linee Guida per l‘educazione civica che il Ministro ha annunciato per l’avvio dell’anno scolastico 2024/25 (https://www.miur.gov.it/-/scuola-pronte-le-nuove-linee-guida-del-ministero-dell-istruzione-e-del-merito-per-l-insegnamento-dell-educazione-civica-valditara-valorizzati-principi) che richiederanno ad ogni scuola di rivedere il proprio curricolo di educazione civica a partire dalle descrizione delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento indicati nel testo delle nuove linee guida.

Il curricolo trasversale di educazione civica (33 ore annue per ogni anno di scuola) va affrontato con una pluralità di interventi didattici e fra questi vengono previsti anche incontri con esperti.

Ed è proprio per questo che Tecnica prosegue anche nell’anno scolastico 2024/25 il proprio impegno a favore della scuola con la realizzazione del progetto gratuito, rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado e alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, denominato Educazione Civica in diretta. Il progetto si concretizza in 7 trasmissioni in diretta, della durata di un’ora, su sette temi cruciali del curriculum verticale di Educazione Civica, disciplina trasversale istituita con Legge n. 92/2019.

Dal G7 for Education al summit per il futuro dell’Onu

La terza stagione di Educazione Civica in diretta è pensata anche a partire da due significativi appuntamenti che toccano da vicino anche il lavoro delle scuole.

Dal 26 al 30 Giugno 2024 si è tenuto a Trieste e Lignano Sabbiadoro, Young G7 for Education Summit. Nel documento conclusivo i docenti e gli studenti partecipanti hanno ribadito con forza la necessità che la scuola si concentri su tre tematiche fondamentali:

1. Educazione alla Pace e Dialogo

2. Educazione e Intelligenza Artificiale

3. Educazione alle STEM per l’Inclusione e per la Parità di Genere.

E, affrontando il tema dell’educazione alla Pace e al Dialogo, il documento ha citato, come prima attività da rafforzare e valorizzare, proprio l’Educazione Civica.

Si sta avvicinando inoltre l’appuntamento ONU che il 22-23 settembre terrà a New York, prima della Assemblea Generale, con il Summit per il futuro che porterà a conclusione il percorso avviato dall’Onu nel 2022 con il Transforming Education Summit: si tratta di un momento cruciale per quanti sentono l’urgenza di trasformare l’educazione partendo dalla sua dimensione di cittadinanza e dalla centralità degli studenti lungo tutto il processo. I documenti del summit, in bozze, sono disponibili sul sito https://www.un.org/en/summit-of-the-future e già a questo livello di elaborazione evidenziano i temi cruciali connessi all’educazione civica e agli impegni che tutti devono assumere per trasformare il nostro mondo secondo le indicazioni dell’agenda 2030.

Educazione Civica in diretta

L’impegno della Tecnica della Scuola si inserisce lungo questo percorso e si concretizza nella proposta di sette dirette di un’ora, realizzate con cadenza mensile da ottobre 2024 ad aprile 2025 sui temi chiave dell’educazione civica.

Le singole classi potranno partecipare seguendo la diretta in streaming sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola interagendo con gli esperti ed i conduttori con l’invio di domande, quesiti, commenti.

Ogni diretta prevede anche il collegamento streaming con due classi di due diverse scuole italiane che potranno interagire ponendo direttamente domande agli esperti presenti in trasmissione.

Questi i temi e le date programmate per le prime tre dirette

10 ottobre 2024 – ore 11.00-12.00 – L’Intelligenza artificiale generativa: un nuovo modo far scuola e di studiare? 6 novembre 2024 – ore 11.00-12.00 – Guerra e pace: come essere costruttori di pace in un mondo in conflitto? 1 dicembre 2024 – ore 11.00-12.00 – Paura del futuro? Come affrontare il presente costruendo il proprio progetto di vita

Il format di educazione civica in sintesi

Durata: 60 minuti– dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Esperti 2 esperti/e per ogni puntata (docenti universitari, testimoni, responsabili e dirigenti di organizzazioni e enti direttamente impegnati sui temi della puntata) Modalità di trasmissione Diretta streaming sui canali YouTube/Facebook di Tecnica della Scuola.

Tutte le classi che lo desiderano possono seguire la diretta sui canali YouTube/ Facebook di Tecnica della Scuola. Ogni puntata rimane poi a disposizione per visione in differita sul canale YouTube della Tecnica della Scuola. Classi in trasmissione Ad ogni diretta partecipano in collegamento audio video anche due classi di due diverse scuole italiane. Gli studenti e le studentesse interagiscono direttamente con ospiti e conduttori ponendo domande. Interazione web Tutti gli studenti che seguono la diretta sui canali YouTube/Facebook di Tecnica della Scuola possono interagire inviando domande tramite supporto digitale (possibilità prevista solo per scuole iscritte al canale YouTube di Tecnica della Scuola) Conduzione Aluisi Tosolini con Daniele Di Frangia Cadenza Mensile con avvio a ottobre 2024 e ultima diretta ad aprile 2025 Numero di dirette sette Iscrizione Per poter partecipare all’interazione (ad esempio ponendo domande) è richiesta l’iscrizione utilizzando i moduli che saranno messi a disposizione sul sito di Tecnica della Scuola Percorso gratuito La partecipazione è totalmente e assolutamente gratuita

Come iscriversi

Le classi che volessero partecipare all’iniziativa, devono compilare il seguente form.

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a [email protected], inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.