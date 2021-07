DIRETTA ore 11.30 – Vaccino obbligatorio per il personale scolastico a settembre: è giusto?

DIRETTA ore 11.30 – Vaccino obbligatorio per il personale scolastico a settembre:...

Nell’appuntamento della Tecnica della Scuola Live parliamo di obbligo vaccinale docenti a pochi giorni dalla presentazione in conferenza stampa del Green pass da parte del presidente del consiglio Mario Draghi, che ha avvertito: “La scuola resta fuori dal decreto green pass ma ne stiamo discutendo e prenderemo tutti i provvedimenti necessari per garantire il rientro a scuola in presenza”. Il ministro della Salute Speranza nelle ultime ore ha dichiarato: “Nessuna ipotesi è esclusa”.

Si confrontano sul tema dell’obbligo vaccinale Valentina Aprea, deputata di Forza Italia; Ivana Barbacci, Segretario generale aggiunto di Cisl scuola; Rossano Sasso, sottosegretario all’Istruzione; e il nostro direttore Alessandro Giuliani.

SEGUI LA DIRETTA