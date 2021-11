DIRETTA ore 15 – Hikikomori, cos’è e come riconoscerlo. Parliamo con gli esperti

DIRETTA ore 15 – Hikikomori, cos’è e come riconoscerlo. Parliamo con gli...

Hikikomori è un termine che nasce in Giappone, dallo psichiatra Tamaki Saito e fa riferimento ad una volontaria esclusione sociale che, a differenti livelli, si concretizza con abbandono scolastico, sociale e reclusione in casa o in stanza.

Si tratta di un tema che è stato fortemente richiesto tramite i canali della Tecnica della Scuola. Per questo motivo, nella diretta di oggi, venerdì 5 novembre, alle ore 15, ne parleremo ampiamente insieme a due esperti: Gioacchino Cappelli (autore teatrale) e Marco Catania (psicologo). A condurre la diretta, la redattrice Carla Virzì.

Inoltre, nel video della rubrica SOS Genitori, lo psicologo Marco Catania spiega brevemente di cosa si tratta, dando dei piccoli consigli pratici e specificando quando è il caso di far intervenire un professionista.