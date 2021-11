Rivedi la diretta – Vaccino Covid 5-11 anni e terza dose: conferenza di Speranza, Figliuolo e Locatelli

Conferenza stampa alle 10:30 presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. Il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e il coordinatore del Cts Franco Locatelli faranno il punto della situazione sulla campagna vaccinale. Temi del momento che verranno toccati, saranno quelli della terza dose (coinvolti anche gli insegnanti) e le somministrazioni alla fascia d’età 5-11 anni, dopo l’approvazione dell’agenzia del farmaco statunitense. Ieri, il coordinatore del Cts Locatelli aveva annunciato l’ipotesi delle somministrazioni ai bambini entro Natale, mentre il ministro Speranza ha affermato di voler attendere il parere dell’Ema.

Per quanto riguarda la terza dose, priorità come si sa ai soggetti fragili e alle categorie a rischio, ma da più parti si spinge per favorire una corsia preferenziale ai docenti e al mondo della scuola a contatto giornalmente con bambini e ragazzi.