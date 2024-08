Dirigenti scolastici scelti dai docenti

Quello che pone il nostro lettore è un problema vecchio. E’ da tempo che da più parti si parla di dirigenti designati dal collegio dei docenti come avviene da sempre per i rettori delle Università.

Senza entrare nel merito della questione, va segnalato un aspetto: se il dirigente deve rappresentare la “comunità scolastica” per quale motivo farlo eleggere solo dal collegio dei docenti? Le altre componenti (personale Ata, genitori e – nelle secondarie di secondo grado – studenti) non avrebbero anche esse titolo per esprimersi? [RP]

Ho letto sulla vostra rivista l’ennesima proposta del presidente dell’ANP Giannelli in merito alla chiamata diretta dei docenti da parte dei Dirigenti scolastici.

Potrebbe andare anche bene, ma i Dirigenti scolastici, pero’, dovrebbero essere scelti dai docenti dopo una verifica da parte del Comitato di valutazione della scuola.

Franco Terracciano