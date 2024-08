Dirigenti scolastici, Valditara: “Noi lavoriamo nell’interesse della scuola italiana; altri solo per interessi di parte”

Il ministro dell’Istruzione del Merito Giuseppe Valditara, dopo la questione sui dirigenti scolastici e la decisione del Tar Lazio, in un post su X spiega le sue motivazioni.

“Come ha ben puntualizzato il presidente della Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, sulla vicenda della sospensiva disposta dalla sezione feriale del Tar Lazio si sta facendo troppo allarmismo e troppa strumentalizzazione politica. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è al lavoro per far valere nelle sedi opportune le proprie argomentazioni al fine di risolvere una questione che non dipende dalle nostre strutture. Noi lavoriamo nell’interesse della scuola italiana; altri, purtroppo, solo per interessi di parte”.