Diritto allo sport dei minori, intervista a Fiona May ed Evelina Christillin

Si è svolta questa mattina la presentazione del progetto “YES – Youth, Education and Sport”, realizzato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell’ente di ricerca INDIRE.

All’evento hanno partecipato Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, Rossano Sasso, Sottosegretario all’Istruzione, Carla Garlatti, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Sara Pagliai, INDIRE, Michele Sciscioli, Capo Dipartimento per lo sport, Antonio Parenti, Capo Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Evelina Christillin, Fiona May e Rocco Briganti, oltre rappresentanti del mondo dello sport, Vito Cozzoli, Presidente Sport e Salute.

Nel video le nostre interviste a Fiona May e Evelina Christillin che esprimono il proprio supporto all’iniziativa.

Presente all’evento anche il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso e la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, entrambi intervistati dalla Tecnica della Scuola.