Disagio giovanile. Lo psicologo e il pedagogista a scuola facciano sinergia

Spett.le redazione Tecnica della Scuola, in merito all’intervento del Presidente dell’APEI, pubblicato sul vs. sito in data 8.2.2022, dal titolo “Psicologo a scuola? No, grazie, basta il pedagogista” riteniamo opportuno precisare che come Pedagogisti, più che proporre stigmatizzazioni nei confronti di altre figure professionali che intervengono nel contesto scolastico, consideriamo opportuna una sinergia con esse, pienamente realizzabile solo attraverso il riconoscimento ordinistico della nostra professione necessario per la piena parità di diritti tra due professioni indispensabili alla creazione di una cultura dell’appartenenza e della cittadinanza.

ANPE, Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani