Discorso di fine anno Mattarella, orario e anticipazioni: ecco di cosa parlerà, ci sarà spazio per la scuola?

Come da tradizione oggi, 31 dicembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si rivolgerà alla nazione nel suo consueto discorso di Capodanno che verrà trasmesso in televisione a reti unificate sui tre canali Rai, La7, su Canale5 di Mediaset e Tv2000.

Discorso Mattarella fine anno, orario

Il discorso del presidente Mattarella avrà inizio stasera, 31 dicembre, alle ore 20,30 e durerà circa un quarto d’ora.

Discorso Mattarella, temi

Come riporta La Repubblica, sono trapelate alcune anticipazioni sui temi che toccherà stasera il capo dello Stato: Mattarella tornerà a fare un appello ai cittadini per invitarli a occuparsi della cosa pubblica, in tutte le sue articolazioni. In primo piano, la situazione internazionale con i conflitti più gravi: l’Ucraina e il Medio Oriente. È possibile che esprima l’auspicio che la giornalista Cecilia Sala, arrestata in Iran, venga presto liberata.

Il Presidente farà anche un riferimento, sia pure breve, al Giubileo. Mattarella si soffermerà su diversi argomenti che hanno anche caratterizzato le cronache giornalistiche dell’anno che sta volgendo al termine. Tra questi, la sicurezza e i morti sul lavoro, l’occupazione e il precariato, i giovani, i femminicidi. Resta da vedere se ci sarà spazio anche per la scuola, come avvenuto l’anno scorso.