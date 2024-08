Djokovic Olimpiadi 2024, emozione condivisa con la moglie Jelena Ristic: “amore nato tra i banchi di scuola”

Con oltre 20 titoli del Grande Slam in carriera, Novak Djokovic continua a dimostrare la sua sete di vittorie. Il fenomeno serbo è campione olimpico di Parigi 2024, dove ha battuto Carlos Alcaraz, spesso considerato il suo successore. A supportare Djokovic sugli spalti c’era anche la moglie, Jelena Ristic, la donna della sua vita.

Novak Djokovic e Jelena Ristic si sono conosciuti durante gli anni delle scuole superiori, quando avevano rispettivamente 18 e 19 anni. Come riporta Il Sussidiario, La loro relazione è iniziata da adolescenti e, nonostante le sfide delle loro carriere, sono rimasti insieme. Mentre Djokovic si dedicava al tennis, Ristic ha perseguito gli studi in Business e Management all’Università Bocconi di Milano. Nel 2014, i due si sono sposati e nello stesso anno è nato il loro primo figlio, Stefan. Tre anni dopo, la coppia ha avuto una figlia, Tara. Nonostante la fama, la coppia protegge con attenzione la privacy dei loro figli.

Djokovic attribuisce gran parte del suo successo alla stabilità e al supporto della sua famiglia. Ha spesso parlato dell’importanza di Jelena nella sua vita, definendola la sua psicologa e sottolineando il rispetto e il sostegno reciproco che caratterizzano la loro relazione. La coppia si impegna costantemente a migliorarsi e supportarsi l’un l’altro.

Parlando della sua incredibile carriera, Djokovic ha rivelato alcuni dei suoi segreti: “Tutti sperano di avere la formula segreta: molti parlano di duro lavoro, io dico lavoro intelligente. Ho capito cosa funziona per me, ho studiato campioni di sport diversi degli ultimi 50 anni che hanno avuto problemi simili a me, avversità e risultati che non arrivano”.

Breve biografia di Novak Djokovic

Nato il 22 maggio 1987 a Belgrado, Serbia, Novak Djokovic è uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Ha iniziato a giocare a tennis a soli quattro anni e ha mostrato un talento straordinario fin da giovane. Nel corso della sua carriera, Djokovic ha conquistato oltre 20 titoli del Grande Slam, tra cui diversi Australian Open, Wimbledon e US Open. È noto per il suo stile di gioco versatile e la sua incredibile resistenza mentale.

Djokovic ha raggiunto il numero uno del ranking mondiale ATP per la prima volta nel 2011 e ha mantenuto quella posizione per molte stagioni, stabilendo record impressionanti lungo la strada. Oltre ai suoi successi in campo, è noto per il suo impegno filantropico attraverso la Novak Djokovic Foundation, che si dedica a migliorare l’istruzione e le opportunità per i bambini in Serbia.

Con la vittoria olimpica 2024, il tennista completa il Golden Slam come Agassi, Graf, Williams e Nadal.