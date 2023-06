Docente accoltellata Abbiategrasso torna a casa: “non so i motivi del gesto e non porto rancore, ma mi aspettavo scuse della famiglia”

È tornata a casa Elisabetta Condò, la docente dell’istituto Alessandrini di Abbiategrasso, accoltellata da un alunno durante le lezioni in classe. Dopo diversi giorni in ospedale, dovrà affrontare una lunga riabilitazione alla mano, potrebbe rientrare in classe a settembre.

La donna, intervistata da Repubblica, si dice dispiaciuta di non aver ricevuto le scuse dalla famiglia del ragazzo, né dal loro avvocato: “Non me lo aspettavo dal ragazzo che è sicuramente sotto choc, ma almeno dai genitori. Invece nessuna parola. Comunque non porto rancore e spero e voglio che lo studente recuperi equilibrio e normalità”.

Poi l’insegnante torna sull’episodio e afferma di non ricordare molto di quel momento: “Non mi sono resa conto di essere stata accoltellata, ero di spalle piegata su un banco, ho sentito il primo taglio fortissimo al collo e dopo essermi girata ho sentito i fendenti colpirmi dall’alto. È durato tutto pochi secondi.

Sulle motivazioni del gesto restano i dubbi: “Non aveva una situazione critica, non rischiava l’anno, le note non erano recenti ma di febbraio, c’era stata qualche ragazzata come lo spray maleodorante sparso in classe insieme ad altri due compagni e per questo la coordinatrice aveva convocato i genitori. Dovevano incontrarsi martedì, il giorno dopo l’aggressione. L’interrogazione? Avevo avvisato lui e un altro ragazzo che li avrei interrogati quel giorno, visto che venerdì non c’erano, ma era un’interrogazione prevista e non punitiva. Forse pensava di non recuperare, ma non credo”.