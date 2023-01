Docente colpita con pistola ad aria compressa, Luciana Littizzetto non replica ma fa una precisazione

In seguito all’intervento della settimana scorsa sulla vicenda dell’insegnante di Rovigo colpita dai propri alunni con una pistola ad aria compressa, Luciana Littizzetto, nel programma radiofonico ‘La Bomba’ su Radio Deejay, non ha voluto replicare alla pioggia di critiche arrivate e alla possibile querela della docente.

L’attrice ha fatto capire che le sue dichiarazioni hanno fatto rumore in settimana (probabilmente in modo inaspettato), ma ha tenuto a precisare, facendo riascoltare un estratto della puntata in cui definiva gli alunni colpevoli del gesto “delinquenti”, che tale premessa non era stata probabilmente ascoltata dalla maggior parte delle persone. Da qui l’onda di critiche e polemiche scatenate nei giorni scorsi. Ma la Littizzetto non ha voluto commentare ulteriormente l’episodio, facendo comunque capire che non sono stati giorni semplici.