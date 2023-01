Docente denunciata dai genitori per maltrattamenti oggi assolta. Le colleghe e la ds avevano testimoniato la sua professionalità

Docente denunciata dai genitori per maltrattamenti oggi assolta. Le colleghe e la...

Si tratta di episodi risalenti al settembre 2017 e febbraio 2018. In quei mesi un gruppo di mamme avevano denunciato una maestra della scuola dell’infanzia Collodi di Baranzate per maltrattamenti ai danni di alcuni bambini. Secondo quanto avevano dichiarato le mamme, la maestra “occasionalmente sculacciava” e usava altri metodi punitivi violenti nei confronti dei loro figli dai 3 ai 5 anni. In un’occasione, secondo quanto raccontato dalle mamme, avrebbe dato uno schiaffo a un bambino causandogli l’arrossamento della guancia e un’altra volta un calcio sullo stinco causando un livido ad un bambino di 3 anni.

Secondo quanto riporta Il Giorno, la maestra, per cui l’accusa aveva chiesto un anno e 8 mesi di reclusione, è stata assolta e le richieste delle parti civili sono state respinte.

Si è trattato di accuse molto gravi e pesanti smentite non solo dalle colleghe, dal personale della scuola e dalla dirigente scolastica che avevano testimoniato la professionalità della maestra, che lavorava nel settore da oltre trent’anni, ma anche dalle telecamere che per tre mesi l’avevano monitorata.