Interpello scuola, come fare la ricerca per le supplenze? VIDEO TUTORIAL per docenti e Ata

In diverse scuole italiane, la mancanza di insegnanti per coprire le supplenze sta diventando un problema sempre più grave. Molte graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e quelle di istituto risultano già esaurite, costringendo i dirigenti scolastici a ricorrere a nuove modalità di reclutamento.

In caso di esaurimento delle graduatorie, i dirigenti scolastici possono pubblicare specifici avvisi, noti come interpelli, direttamente sui siti web delle scuole. Questi avvisi sono finalizzati a trovare docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o, per i posti di sostegno, della specializzazione per alunni disabili. In assenza di candidati abilitati, si può procedere con docenti in possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento.

L’Ordine Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 ha formalizzato questo processo. Gli interpelli sostituiscono le tradizionali MAD (Domande di Messa a Disposizione) come strumento per coprire le supplenze. La priorità viene data ai docenti abilitati e specializzati, mentre solo in seconda battuta vengono considerati candidati con il solo titolo di studio.

Gli interpelli devono includere informazioni essenziali, come la classe di concorso, la durata della supplenza, l’orario settimanale e la sede di lavoro. Viene inoltre specificata la modalità di candidatura, i termini di risposta e la presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione. Chi ha già un contratto a tempo determinato non può partecipare alla procedura.

Per facilitare il processo, gli Uffici Scolastici Provinciali pubblicano tutti gli interpelli delle scuole locali su apposite sezioni dei loro siti web. Gli aspiranti supplenti possono così consultare i bandi in un unico luogo, evitando di dover controllare i singoli siti delle scuole. Tuttavia, è importante agire velocemente: gli interpelli spesso hanno scadenze molto ravvicinate.

Ecco i siti ufficiali da consultare:

