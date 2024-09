Docente dice ad una madre che il figlio va male a scuola, lei la prende a pugni e poi la denuncia per diffamazione: multata

Un brutto episodio che ha avuto luogo nel 2019: una mamma ha preso a pugni la docente del proprio figlio durante un incontro scuola-famiglia. Il motivo? Un brutto voto. La donna, a distanza di cinque anni dai fatti, è stata multata per 600 euro.

La docente aveva informato la madre del basso rendimento del bambino

Tutto è avvenuto in una scuola media del leccese. Come riporta Il Messaggero, a causa dell’aggressione subita la prof ha riportato una prognosi di cinque giorni per una contusione alla spalle. La madre è finita a processo con l’accusa di lesioni.

Durante il colloquio, l’insegnante di storia aveva informato la mamma del fatto che il rendimento scolastico del giovane fosse calato, oltre ad aver iniziato a esibire un comportamento maleducato e a non rispondere alla domande. La reazione della 48enne è stata quella di sferrare dei pugni alla docente.

La denuncia della madre

L’insegnante è stata anche denunciata da entrambi i genitori per diffamazione, calunnia e maltrattamenti. La mamma e il papà sostenevano di essere stati insultati, e che il loro figlio fosse stato umiliato in classe. Ma il procedimento è stato archiviato.

Come spiega Il Corriere della Sera, il tribunale ordinario ha da poco confermato la condanna già emanata dal giudice di pace, dopo il ricorso della madre.