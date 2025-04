Come aiutare un bambino che ha paura di sbagliare in matematica? Il calcolo mentale e le strategie per docenti

Come aiutare un bambino che ha paura di sbagliare in matematica? Il...

Quante volte l’errore diventa un ostacolo invece che un’opportunità? Nel calcolo mentale, la paura di sbagliare può bloccare gli studenti invece di aiutarli a crescere. Come trasformare l’errore in uno strumento di apprendimento, senza ansia né frustrazione? I docenti hanno bisogno di strategie efficaci. VAI AL CORSO

La gestione dell’errore

Come consolidare la fluenza nel calcolo mentale svolgendo una serie di attività ludico-didattiche che possano offrire agli studenti, all’interno della giornata scolastica, valide varianti per divertirsi imparando? L’attenzione degli insegnanti verrà focalizzata sui bisogni profondi del bambino, sul concetto di fluenza, sulla gestione dell’insuccesso e della frustrazione, sul come rendere divertente l’allenamento al calcolo mentale incrementando enormemente le possibilità di risposta (di esercizio) che offriamo ai nostri alunni in classe. Il percorso si sviluppa in due incontri di due ore dal carattere sia teorico che pratico. Un occhio di riguardo va rivolto agli alunni con disturbi dell’apprendimento o con PEI, rispetto ai quali si evidenziano una serie di strategie volte alla loro piena inclusione, nel rispetto della diversità.

Un altro elemento chiave è rappresentato dalla gestione dell’errore e della frustrazione che possono emergere durante l’apprendimento del calcolo mentale. Creare un ambiente di apprendimento positivo e accogliente, basato sul rinforzo positivo e sull’assenza di giudizio negativo, è essenziale per sostenere gli studenti in difficoltà e incoraggiarli a perseverare. L’adozione di tecniche comunicative adeguate e la strutturazione di attività che tengano conto delle contingenze di gruppo possono favorire un clima di collaborazione e di miglioramento continuo, in cui gli alunni si sentano motivati a superare le proprie incertezze.

L’organizzazione di attività ludico-didattiche e di momenti di competizione non competitiva, come tornei di tabelline, può rappresentare una strategia efficace per rendere l’apprendimento del calcolo mentale più coinvolgente e per incrementare il numero di occasioni di esercitazione. L’obiettivo è quello di promuovere una sfida con sé stessi, incoraggiando gli studenti a monitorare i propri progressi e a mirare a un continuo miglioramento delle proprie prestazioni. In questo contesto, diventa importante saper utilizzare strumenti compensativi in modo appropriato per garantire la piena inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento, nel rispetto delle loro specificità.

I corsi

Su questi argomenti il corso Giochiamo con il calcolo mentale, a cura di Loto Montina, in programma dal 28 aprile.

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Valutazione nella scuola primaria: guida pratica

Idee e attività per concludere l’anno

Filiera 4+2. Indicazioni pratiche – GRATUITO

Problemi di matematica. Laboratori per un apprendimento attivo