Docente esperto: Bianchi difende la novità, ma il PD ne chiede lo stralcio; il decreto Aiuti bis avrà vita difficile

Con un articolo uscito a sua firma sul Sole 24 ore il Ministro Patrizio Bianchi interviene a difesa della sua riforma su reclutamento e formazione dei docenti, anche per ribadire di riconoscere pienamente le disposizioni contenute nel decreto legge 36 e nel decreto aiuti bis.

“La riforma della formazione e del reclutamento degli insegnanti, recentemente approvata in via definitiva dal Parlamento – scrive il Ministro – ha fissato alcuni principi importanti. Per diventare docenti vengono infatti previsti un quadro di regole stabile e trasparente, con un percorso universitario iniziale e concorsi annuali, e una formazione continua, lungo tutta la vita lavorativa. Una formazione di qualità, strumento di crescita professionale e di tutto il sistema scolastico”.

“La legge approvata – aggiunge Bianchi – ha messo al centro, in questo modo, la figura dell’insegnante, come da tempo si auspicava ed era necessario fare: ridando centralità ai docenti, al loro ruolo, allo sviluppo della loro carriera, si rilancia l’intero sistema scuola”.

Riferendosi poi alla figura del “docente esperto” il Ministro scrive: “Il decreto Aiuti bis, approvato pochi giorni fa, ha aggiunto un altro tassello importante, che vuole rafforzare ancora di più il ruolo chiave che la formazione dovrà rivestire nel sistema scolastico. Come ogni novità che si introduce, anche questa sta generando un ampio dibattito nella scuola. Da tempo, tuttavia, si parla della necessità di valorizzare i docenti sotto il profilo economico, premiando l’anzianità di servizio – aspetto che la riforma non modifica -, ma anche il percorso fatto”.

Si tratta di vedere però cosa succederà a settembre quando il decreto aiuti bis inizierà il suo iter parlamentare.

Iter che si preannuncia piuttosto tortuoso dal momento che lo stesso Partito Democratico, preoccupato forse della crescente protesta che arriva dal mondo della scuola, sta chiedendo lo stralcio dell’articolo 39 che contiene appunto le disposizioni sul “docente esperto”.