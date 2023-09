Docente licenziata per aver fatto leggere il diario di Anna Frank. Succede in Texas

Docente licenziata per aver fatto leggere il diario di Anna Frank. Succede...

In una scuola del Texas una docente è stata licenziata in un istituto privato, l’Hamshire-Fannett Independent School District e il motivo è riconducibile a un testo non approvato dal distretto scolastico, quello di Anna Frank.

Secondo quanto riporta Leggo, la docente aveva scelto come libro da leggere in classe la trasposizione a fumetti del Diario di Anna Frank, scritto da Ari Folman e contenente illustrazioni del figlio di un sopravvissuto alla Shoah, David Polonsky.

I genitori degli studenti hanno denunciato il fatto che il libro contenga momenti in cui la protagonista parla della sua pubertà e della sua sessualità, esplorando il proprio corpo. Le proteste hanno portato l’istituto in un primo momento ad allontanare momentaneamente la docente e successivamente hanno proseguito con la sostituzione.

Un genitore ha raccontato al Daily Mail: “È già grave che i ragazzi debbano comprarlo, ma lei li obbliga a leggerlo ad alta voce. Costringere una bambina a leggere di una persona che si tocca non mi sta bene”.