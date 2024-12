Docente morto durante una gira scolastica, Valditara: “Il mio profondo cordoglio e la mia commossa vicinanza ai suoi cari”

Purtroppo è di pochi giorni fa la triste notizia della morte di un docente durante una gira scolastica. L’insegnante di 43 anni il 9 dicembre scorso era precipitato dal balcone di una villa a Ro, nel Ferrarese, durante una gita scolastica. Il terrazzino aveva ceduto improvvisamente proprio mentre il docente vi si trovava sopra in compagnia di una guida turistica

Ad esprimere cordoglio è stato lo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con un post su X: “Desidero esprimere il mio profondo cordoglio e la mia commossa vicinanza ai familiari, ai colleghi e agli studenti di Davide Benetti, insegnante deceduto in seguito all’incidente occorso durante una gita scolastica a Ro Ferrarese”.

Desidero esprimere il mio profondo cordoglio e la mia commossa vicinanza ai familiari, ai colleghi e agli studenti di Davide Benetti, insegnante deceduto in seguito all'incidente occorso durante una gita scolastica a Ro Ferrarese.@MIsocialTW — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) December 18, 2024

Sull’accaduto, come riporta Il Resto del Carlino, è stata aperta un’inchiesta, inizialmente per lesioni colpose. Ora alle ipotesi si aggiunge anche l’omicidio colposo. Come riporta Il Corriere della Sera, a finire nel registro degli indagati è il proprietario della villa. Contestualmente è stato anche conferito incarico a un consulente per verificare, oltre che lo stato di conservazione della struttura che risulta essere di proprietà privata, le cause e la dinamica esatta che ha portato al crollo dello stabile, facendo perdere la vita al docente 43enne.