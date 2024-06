Docente tenta il suicidio, l’agente è un suo ex alunno: la riconosce, le parla dei vecchi tempi e la salva. Poi l’abbraccio

Una storia che scalda davvero il cuore. Una docente che ha tentato il suicidio, barricandosi in casa, è stata salvata grazie alle parole di un suo ex alunno, agente di Polizia, che l’ha subito riconosciuta e le ha parlato dei vecchi tempi in classe. Per fortuna il peggio è stato così evitato.

Una storia a lieto fine

La storia, avvenuta a Roma, è stata raccontata da Il Corriere della Città. Tutto si è svolto in una manciata di minuti. La donna si era chiusa in casa e minacciava di farla finita. L’agente di Polizia ha provato a instaurare un dialogo con lei attraverso la porta di casa.

“Professoressa, si ricorda di me? Sono stato suo allievo per tanti anni”, queste le sue parole dopo aver capito di chi si trattasse. Il tempo che l’agente si fermasse a ripercorrere con la sua ex professoressa i tempi andati, ha concesso ai Vigili del Fuoco preziosi minuti per riuscire a introdursi nell’abitazione e mettere definitivamente in salvo la signora. Si può dire quindi che l’azione dell’agente sia stata provvidenziale.

Una volta aperta la porta, la professoressa e il suo ex alunno si sono abbracciati, chiudendo un pomeriggio difficile con un lieto fine.