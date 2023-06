Docente tutor e orientatore, al via percorso formativo gestito da Indire: i moduli, le lezioni e le verifiche finali – PDF

Come abbiamo riportato, lo scorso 27 giugno hanno preso il via, dopo la diffusione di una circolare ministeriale, le iniziative di formazione destinate ai docenti iscritti in qualità di tutor scolastico e orientatore nel secondo biennio e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Da giorno 27 è infatti disponibile online il percorso di formazione OrientaMenti [ID: 125605], accessibile dall’ambiente

Come si svolgerà la formazione

Come sappiamo il percorso formativo per tutor e orientatori, organizzato da INDIRE su incarico del Ministero, ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di tutor e docente orientatore, come previsto dal Decreto n. 328 del 22 dicembre 2022, concernente Linee guida per l’orientamento.

Il percorso formativo rivolto ai docenti è progettato per un totale di 20 ore di formazione equivalente, erogate in modalità asincrona tramite MOOC. Il percorso si compone di 6 moduli e ciascun modulo è articolato in diverse lezioni. Il numero di lezioni per modulo è variabile in relazione ai rispettivi obiettivi formativi.

A completamento di ciascun modulo viene proposto un questionario finale di quesiti riferiti alle lezioni trattate all’interno del modulo.

Il percorso è da considerarsi concluso una volta completate tutte le lezioni etichettate come “obbligatorie” all’interno del percorso. Una lezione si considera completata quando tutte le attività obbligatorie in essa contenute sono state svolte. Di norma tali attività sono:

Ascolto della video-lezione;

Svolgimento dell’attività associata alla lezione.

A completamento di ciascun modulo viene proposto un questionario finale di massimo 10 quesiti riferiti alle lezioni trattate all’interno del modulo. Dopo il caricamento di tutte le lezioni previste da parte dell’INDIRE e una volta completate tutte le attività etichettate come obbligatorie da parte del corsista, si avrà accesso alla verifica di fine percorso, propedeutica al rilascio dell’attestato di frequenza, che potrà essere direttamente scaricato dalla piattaforma.

