Docente tutor e orientatore, si entra nel vivo: tutto su funzioni, scadenze e compensi – DIRETTA ore 17,00

Quali sono le principali norme che disciplinano le attività ed i compensi del tutor e dell’orientatore? Quali le criticità ancora presenti? Quali sono le azioni che le scuole devono compiere per individuare tali figure? Sono tante le domande a cui cercheremo di dare risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 7 novembre, alle ore 17,00. Ospite dell’incontro Roberto Calienno, segretario nazionale Cisl Scuola. Diretta che sarà visibile, come di consueto, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

Norme e indicazioni

Il contesto normativo di riferimento è in continua evoluzione e proprio per questo è opportuno fare una sintesi ragionata dello stesso. Di seguito le norme e le indicazioni più interessanti.

Le indicazioni contenute nel PNRR (Missione 4 – Istruzione e Ricerca) riconoscono particolare importanza alla riforma del sistema di orientamento.

Di conseguenza, la Legge n.197 del 29.12.22 (Legge di Bilancio 2023), al c.555 introduce moduli curricolari o extracurricolari di orientamento, di almeno 30 ore nel 1° e 2° grado, a cominciare dalle ultime tre classi dell’istruzione secondaria di 2° grado (a.s.23-24).

Il D.M. n. 328 del 22.12.2022 approva le Linee Guida per l’Orientamento, il cui obiettivo generale è quello di realizzare, attraverso un rafforzamento del raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, un sistema strutturato e coordinato di interventi di orientamento che, a partire dal riconoscimento dei talenti, delle attitudini, delle inclinazioni e del merito degli studenti, li accompagni in maniera sempre più personalizzata a elaborare in modo critico e proattivo il loro progetto di vita, anche professionale.

Il D.M. n.63 e circolare n. 958 del 5 aprile 2023