Docenti da collocare fuori ruolo per servizio al MAECI, pubblicato il bando: scadenza 2 gennaio 2024

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha pubblicato l’avviso prot. n. 4815/1745 del 30 novembre 2023 concernente la Selezione di personale scolastico per servizio al MAECI.

La procedura riguarda, in particolare, la selezione per n. 3 docenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo presso l’Ufficio V della DGDP del Ministero. La procedura si concluderà con la formulazione di una graduatoria che verrà utilizzata per due anni scolastici, dalla quale si attingerà sulla base delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.

La durata dell’assegnazione mediante collocamento fuori ruolo è di tre anni scolastici rinnovabili a seguito di

verifica dei risultati raggiunti.

Requisiti

Costituisce requisito per l’accesso alla selezione l’appartenenza al ruolo di docente di scuola

secondaria nelle classi di concorso di seguito indicate e l’aver superato, con esito positivo, il periodo di prova.

Saranno accettate candidature di docenti titolari delle seguenti classi di concorso:

A-20 – Fisica

A-26 – Matematica

A-27 – Matematica e Fisica

A-28 – Matematica e scienze – sciola secondaria di I grado

A-33 – Scienze e tecnologie aeronautiche

A-34 – Scienze e tecnologie chimiche

A-36 – Scienze e tecnologie della logistica

A-37 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A-38 – Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche

A-39 – Scienze e tecnologie delle costruzioni navali

A-40 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A-41 – Scienze e tecnologie informatiche

A-42 – Scienze e tecnologie meccaniche

A-43 – Scienze e tecnologie nautiche

A-45 – Scienze economico-aziendali

A-46 – Scienze giuridico-economiche

A-47 – Scienze matematiche applicate

A-50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche

A-60 – Tecnologie nella scuola secondaria di I grado

B-16 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche.

Scadenza

Le domande dovranno essere trasmesse via mail all’indirizzo dgdp.05[email protected] entro le ore 23.59 del 2 gennaio 2024.