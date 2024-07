PCTO all’estero, le scuole possono candidarsi fino alle ore 18 del 2 luglio 2024

Facendo seguito all’avviso prot. n. 25532 del 23 febbraio 2024, finalizzato a sostenere l’offerta formativa e l’orientamento degli istituti tecnici e professionali, attraverso percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) all’estero, in considerazione delle risorse residue, il Ministero ha riaperto i termini per la presentazione di eventuali ulteriori candidature per le istituzioni scolastiche statali e paritarie della scuola secondaria di secondo grado, istruzione tecnica e professionale, rivolta agli alunni iscritti al terzo, quarto o quinto anno di corso.

Con le risorse disponibili alla chiusura della programmazione 2014-2020, le scuole potranno candidarsi a realizzare, entro il 31/12/2024:

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) all’estero;

(opzionale) percorsi formativi sulla lingua straniera.

L’iniziativa è finanziata dal PON “Per la scuola” 2014-2020 – Fondo FSE.

Le aree dei due sistemi informativi GPU e SIF2020 predisposte per la presentazione (inoltro in GPU e invio conseguente in SIF) delle candidature resteranno aperte fino alle ore 18.00 di oggi, 2 luglio 2024.