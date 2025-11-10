Docenti di sostegno: molti fanno questo lavoro per ripiego, altri sono esclusi dai colleghi: cosa cambiare? – SONDAGGIO

Docenti di sostegno: molti fanno questo lavoro per ripiego, altri sono esclusi...

Attorno ai docenti di sostegno si muove un mondo spesso frainteso. C’è chi sceglie questo ruolo con convinzione, ma anche chi ci finisce per ripiego, spinto dalle graduatorie o da una cattedra che “almeno è vicina a casa”. E così, quello che dovrebbe essere un compito delicatissimo – accompagnare un alunno nel suo percorso di crescita e inclusione – rischia di diventare un incarico di serie B, vissuto con distacco o frustrazione. Il risultato? Una figura essenziale per la scuola viene svuotata del suo senso più profondo.

Eppure, anche chi nel sostegno crede davvero, spesso si trova a combattere da solo. I colleghi curricolari lo escludono, lo lasciano “gestire il suo alunno” come se non fosse parte della classe. Si parla tanto di inclusione, ma poi il primo a essere escluso è proprio il docente di sostegno. Si invoca la collaborazione, ma si pratica la separazione. Forse sarebbe ora di chiedersi: chi sta davvero includendo chi?

Questo è solo uno dei problemi maggiormente riscontrati da chi vive la scuola (e l’inclusione scolastica) ogni giorno: docenti, studenti, genitori. Ma il sostegno a scuola funziona? Cosa si dovrebbe cambiare?

Il sondaggio

La Tecnica della Scuola chiede ai suoi lettori, in prevalenza docenti: tra docenti di sostegno non specializzati, boom di alunni con disabilità certificata, troppa burocrazia e criticità di vario tipo la domanda nasce spontanea: si riesce concretamente a fare inclusione a scuola?

All’interno del sondaggio troverai le seguenti domande:

