Docenti di sostegno, secondo i Dirigenti scolastici spesso non hanno una preparazione adeguata: lo riporta il Censis

Docenti di sostegno, secondo i Dirigenti scolastici spesso non hanno una preparazione...

Negli ultimi 15 anni, il numero di studenti con disabilità iscritti nelle scuole italiane è quasi raddoppiato. Si è passati da circa 187.000 nell’anno scolastico 2007/2008 a oltre 300.000 negli anni recenti. Questo incremento riflette un cambiamento significativo nella composizione della popolazione scolastica.

A dirlo è il Censis, che ha presentato oggi, 6 dicembre, il 58° Rapporto sulla situazione sociale del Paese.

Crescita dei docenti di sostegno

Il numero di docenti di sostegno è cresciuto in modo ancora più marcato rispetto agli alunni con disabilità. Nelle scuole statali, i docenti di sostegno sono aumentati da 89.357 nel 2007/2008 a 235.134 nel 2023/2024, registrando una crescita del 163,1%. Attualmente, essi rappresentano circa un quarto del totale del corpo docente, ovvero il 24,4%. Tuttavia, una parte significativa di questi insegnanti, pari al 58,0%, è composta da personale precario.

Preparazione e formazione dei docenti di sostegno

Secondo l’indagine del Censis, il 53,3% dei dirigenti scolastici ritiene che i docenti di sostegno, in molti casi, non abbiano una preparazione adeguata. Inoltre, il 95,3% dei presidi sottolinea la necessità di una formazione mirata per affrontare specifiche tipologie di disabilità.

Formazione per tutto il corpo docente

Con l’aumento del numero di studenti con bisogni educativi speciali, che rappresentano il 7,9% della popolazione studentesca, il 98,7% dei dirigenti scolastici ritiene fondamentale che tutta la comunità docente riceva una formazione specifica per rispondere alle esigenze di questi alunni.