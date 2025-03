TFA Sostegno X Ciclo: requisiti, prove d’accesso e modalità di selezione

È attesa a breve la pubblicazione del bando che darà ufficialmente il via al X ciclo del percorso universitario per la specializzazione sul sostegno didattico. Potranno partecipare i docenti di ogni ordine e grado, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado scolastico per il quale intendono conseguire il titolo di specializzazione.

Requisiti di accesso

Per la scuola dell’infanzia e primaria:

• Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002

• Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

• Abilitazione specifica per la classe di concorso

• Laurea magistrale

• Diploma per l’insegnamento tecnico-pratico (ITP)



Titoli conseguiti all’estero:



I candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero dovranno aver ottenuto il riconoscimento degli stessi in Italia per poter accedere alla selezione.

Modalità di accesso ai corsi

I docenti interessati dovranno superare:

• Un test preselettivo

• Una o più prove scritte o pratiche

• Una prova orale

Le prove sono finalizzate a verificare, oltre alla capacità di argomentazione e all’uso corretto della lingua italiana, anche il possesso di specifiche competenze:

• Didattiche diversificate in base al grado scolastico

• Relative all’empatia e all’intelligenza emotiva

• Legate alla creatività e al pensiero divergente

• Sugli aspetti organizzativi e giuridici dell’autonomia scolastica

La prova preselettiva

La prima prova avrà una durata di due ore e consisterà in 60 quesiti a risposta multipla, ciascuno con cinque opzioni di risposta, di cui una sola corretta.

• Ogni risposta esatta vale 0,5 punti

• Le risposte errate o non date valgono 0 punti



Accedono alla prova scritta i candidati che:



• Rientrano in un numero pari al doppio dei posti disponibili

• Hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30

In caso di parità di punteggio:

• Prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio sul sostegno

• In caso di ulteriore parità o assenza di servizio, prevale il candidato più giovane d’età

Prova scritta e accesso all’orale

Per accedere alla prova orale, è necessario ottenere almeno 21/30 alla prova scritta.

Se il percorso prevede più prove scritte o pratiche, la media aritmetica dei punteggi ottenuti dovrà essere pari o superiore a 21/30, con l’obbligo di superare singolarmente ogni prova con almeno 21/30.

Superamento della prova orale

La prova orale, anch’essa valutata in trentesimi, si considera superata con un punteggio minimo di 21/30.