Docenti esperti di infertilità insegneranno nei ritagli di tempo

In un mio intervento di tempo fa rilevavo come la scuola avesse trovato per gli insegnanti un’ulteriore funzione, quella dell’investigatore/inquirente.

Ma non c’è limite alla fantasia degli addetti ai lavori scolastici: ecco infatti che ora i prof. vengono promossi a … ginecologi ed andrologi! E’ di pochi giorni fa l’annuncio che essi verranno formati sull’infertilità, le sue cause, la prevenzione e i rimedi.

Capisco che la crisi delle nascite spinga alla ricerca di ogni soluzione possibile per passare dall’inverno demografico almeno ad una primavera demografica, ma allo stesso tempo domando e dico: se i docenti avessero voluto diventare esperti di questo problema si sarebbero laureati in medicina.

Adesso dunque che succederà? Verranno organizzati corsi di formazione, con ulteriore dispendio di denaro per le già poco floride casse dell’erario ed ulteriore erosione del tempo libero degli insegnanti?

Ah, dimenticavo: tali insegnanti dovranno ovviamente continuare ad insegnare la propria materia. Conviene ricordarlo, in caso essi – impegnati in tutte queste altre incombenze non scolastiche – se ne fossero malauguratamente dimenticati.

Daniele Orla