Docenti già di ruolo potranno fare corso abilitante da 30 CFU online, per prendere un’altra abilitazione

Tra le novità del DPCM dei 60 CFU, pubblicato in gazzetta ufficiale il 25 settembre 2023, c’è anche quella di un percorso di 30 CFU, svolto tutto a distanza, per consentire anche ai docenti già di ruolo di acquisire una nuova abilitazione all’insegnamento.

Varie opzioni di percorsi

Con il DPCM 60 CFU si apriranno varie opzioni di percorsi per partecipare al concorso a cattedra delle scuole secondarie di I e II grado.

La prima opzione è riservata a chi possiede il titolo di studio richiesto per accedere alla specifica classe di concorso, e quindi dovrà conseguire, con apposito percorso universitario, un totale di 30 CFU/CFA. Con titolo di accesso alla classe di concorso più conseguimento dei 30 CFU, l’aspirante docente potrà partecipare al concorso a cattedra. In tal caso l’accesso alla frequenza del corso per conseguire i 30 CFU potrebbe essere selettivonel caso i posti messi a bando siano molto inferiori alle domande di partecipazione.

In alternativa, sarà possibile partecipare ai concorsi con il titolo di accesso alla classe di concorso e un totale di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

In entrambi i casi suddetti, sarà necessario integrare i CFU mancanti al limite di 60 durante l’anno di prova per chi superando il concorso è entrato in ruolo con un contratto a tempo determinato.

Altra opzione di conseguimento dell’abilitazione è quella, che sarà il principale percorso dopo il 31 dicembre 2024, riferita ai 60 CFU.

Non meno importante e con una riserva di posti, sarà il percorso di 30 CFU per i tirennalisti che negli ultimi 5 anni scolastici hanno svolto un servizio di tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso per cui vogliono abilitarsi.

Poi, come abbiamo già detto, c’è il percorso abilitante telematico, senza svolgere alcun tirocinio, che farà acquisire 30 CFU per l’abilitazione in una classe di concorso diversa da quella in cui il docente è già abilitato.

