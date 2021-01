Docenti neoassunti, aperto l’ambiente Indire per i tutor

È attivo l’ambiente Indire dedicato ai tutor accoglienti dei docenti in anno di formazione e prova e con passaggio di ruolo e in percorso annuale FIT.

Chi è il tutor

L’Indire ricorda che l’accompagnamento del docente-tutor è uno degli elementi portanti del modello di formazione dell’anno di prova. Come indicato nella nota n. Nota DGPER 28730 del 21/09/20, è infatti il tutor che, “a maggior ragione durante questo anno scolastico”, assicura “il collegamento con il lavoro didattico sul campo per gli insegnanti neoassunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento”.

Come si accede al portale

L’ambiente, accessibile con le credenziali del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e compatibile con l’autenticazione SPID, consente ai docenti tutor di:

completare l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di tutor;

completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività per to peer per ciascun docente affiancato. Il questionario di monitoraggio non ha fini valutativi;

scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor.

Materiali di supporto

L’ambiente pubblico prevede la sezione “Toolkit” che contiene materiali e strumenti utili per docenti, tutor e referenti. In particolare per i tutor sono messi a disposizione dalle esperienze regionali modelli di patto formativo, modelli di osservazione in presenza e a distanza, griglie di osservazione, format per la relazione finale.

Modelli di osservazione tutor peer to peer in presenza

Modelli di osservazione tutor peer to peer a distanza

Assistenza

Per richieste di supporto è possibile utilizzare gli appositi canali indicati sulla piattaforma, con il consiglio di consultare le FAQ per un primo livello di assistenza. Nel caso in cui le FAQ non risolvano il problema, è possibile contattare: