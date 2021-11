Docenti neoassunti, il Ministro Bianchi inaugura il nuovo anno di formazione e prova [VIDEO]

È online il saluto di Patrizio Bianchi che apre il nuovo anno di formazione e prova per i docenti neo immessi in ruolo.

“Questa piattaforma per la formazione dei docenti neoassunti – ha detto il Ministro – si fonda su quelle che sono per noi le linee fondanti di una nuova scuola. Questa capacità di condensare in un percorso, che mette insieme la formazione e la pratica quotidiana di quelle che sono oramai i perni di una nuova formazione, quindi tutta la parte di formazione digitale dei docenti, tutta la parte di competenze non solo relative alla proprio disciplina, ma proprio quei character skills che ormai sono un elemento fondante per tornare ad avere una scuola che sia innanzitutto una comunità educante”.

Il Ministro ricostruisce la traiettoria che connette il piano “Rigenerazione Scuola” alle proposte formative per i docenti neoassunti, al fine di attuare una pratica quotidiana nell’aula in grado di porre la scuola al centro di comunità in trasformazione verso un futuro sempre più sostenibile e adeguato alle nuove sfide.