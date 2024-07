Compleanno Mattarella, arrivano gli auguri di Valditara. Barbacci (Cisl): “Grazie per la sensibilità dimostrata verso la scuola”

Compleanno Mattarella, arrivano gli auguri di Valditara. Barbacci (Cisl): “Grazie per la...

Oggi l’Italia celebra il compleanno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato il 23 luglio 1941 a Palermo, Mattarella compie 83 anni.

Compleanno Mattarella, gli auguri dal mondo della scuola

Sono molte le figure istituzionali che hanno fatto gli auguri al presidente Mattarella. In mattinata il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha scritto un post su X per augurare “buon compleanno” al Capo di Stato.

La segretaria generale della Cisl Scuola gli ha dedicato le seguenti parole: “Buon compleanno presidente Mattarella! Con affetto e gratitudine per il prezioso servizio reso al Paese, alla sua unità, alla sua democrazia, per la grande sensibilità sempre dimostrata verso la scuola e il suo ruolo fondamentale per la società”.

È “guida essenziale e riferimento fondamentale per i cittadini e per le istituzioni della Repubblica”, scrive il presidente del Senato La Russa. Quello della Camera, Fontana, sottolinea “profonda stima e riconoscenza” personale e di Montecitorio. Lo riporta RaiNews.

“Buon compleanno al Capo dello Stato Sergio Mattarella, punto di riferimento e guida saggia di tutti gli italiani. Auguri, Presidente!”, queste le parole di Antonio Tajani, ministro degli Esteri.

La carriera di Sergio Mattarella

Sergio Mattarella ha avuto una carriera politica lunga e prestigiosa. Laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma, è diventato professore di Diritto Parlamentare. La sua carriera politica è iniziata con l’elezione a deputato nel 1983, rappresentando la Democrazia Cristiana. Nel corso degli anni, ha ricoperto vari ruoli, tra cui Ministro della Pubblica Istruzione (tra il 1989 e il 1990), e Ministro della Difesa. La sua elezione a Presidente della Repubblica nel 2015 ha segnato l’apice del suo impegno per l’Italia.