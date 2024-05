Organico aggiuntivo collaboratori scolastici Pnrr e Agenda Sud, si tratta di nuovi rapporti contrattuali: funzioni aperte il 2 maggio

A chiarimento della nota inviata alle scuole il 2 maggio, il Ministero interviene con nota del 3 maggio sul rinnovo dei contratti dei collaboratori scolastici assunti a tempo determinato con funzioni di supporto per Pnrr e Agenda Sud.

In proposito, con il cd. decreto Coesione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state stanziate ulteriori risorse e autorizzate le istituzioni scolastiche alla stipula di contratti fino al 15 giugno nei confronti dei medesimi collaboratori scolastici in scadenza alla data del 15 aprile 2024.

La nota del 2 maggio precisa che qualora il personale ATA interessato rinunci all’incarico relativo all’organico aggiuntivo Pnrr e Agenda Sud, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

Con nota del 3 maggio il MIM chiarisce che gli incarichi ai collaboratori scolastici conferibili fino al 15 giugno 2024 si configurano come nuovi rapporti contrattuali. E conferma, inoltre, che le funzioni del SIDI, dedicate all’inserimento di questa tipologia di contratti, sono operative dalla 2 maggio.

Il Ministero ricorda che è possibile richiedere assistenza al servizio Help Desk Amministrativo-Contabile – HDAC disponibile su Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario Contabile -> Help Desk Amministrativo Contabile.

LA NOTA