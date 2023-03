Domanda di mobilità, per i docenti vincolati c’è un avviso scritto in rosso che ricorda le condizioni normative del vincolo

Domanda di mobilità, per i docenti vincolati c’è un avviso scritto in...

Per i docenti che si trovano in una condizione di vincolo, nella domanda di mobilità compare un avviso scritto con colore rosso. La domanda si può tuttavia presentare e inviare, ma la sua effettiva validazione è condizionata da questo “ALLERT”.

L’ordine delle preferenze

Molto importante è ricordare, per coloro che la domanda la possono presentare senza essere esclusi per il vincolo, che l’ordine della scelta delle preferenze è essenziale per la buona riuscita del trasferimento o del passaggio. A tal proposito consigliamo la visione del seguente tutorial.