Domanda per le supplenze da GPS I fascia sostegno, dal 25 agosto può essere ritirata dagli aventi diritto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorda a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie GPS I fascia sostegno per gli incarichi e supplenze annuali fino al 31 agoto o fino al termine delle attività didattiche cioè al 30 giugno, che sarà possibile ritirare la partecipazione alle convocazioni per le supplenze anche se non hanno espresso preferenze per l’incarico di ruolo a tempo determinato per i posti di sostegno.

Ritiro della domanda dal 25 agosto

A partire proprio da oggi, 25 agosto 2023, potranno esprimere il ritiro della domanda di partecipazione agli incarichi e supplenze per le GPS I fascia sostegno anche gli aspiranti che hanno presentato la domanda unicamente per le supplenze annuali e fino al termine e che non hanno espresso preferenze per le supplenze ai fini del ruolo cliccando sul link della mail/notifica di avvenuto inoltro, fino a quando l’ufficio territoriale competente per la loro domanda non abbia avviato il procedimento per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Quindi il termine ultimo per esprimere il ritiro di questa domanda è quello precedente ad una possibile convocazione telematica da parte dell’ufficio scolastico.

Docenti in ruolo da I fascia GPS sostegno, esclusi dalle supplenze

Il ministero precisa quindi che da oggi 25 agosto 2023 la domanda di supplenza può essere ritirata da chi non ha partecipato a GPS sostegno I fascia, ma bisogna tenere presente che chi ha partecipato a GPS sostegno I fascia per il ruolo ed è risultato assegnatario di sede è comunque escluso dall’elaborazione delle supplenze.

Rimane irrisolto il problema di chi ha partecipato al ruolo da i fascia GPS sostegno, non è risultato assegnatario di sede e per qualche ragione vuole ritirare la domanda: in tal caso dovrà rivolgersi direttamente all’Ufficio competente perchè tale ritiro venga fatto dagli uffici tramite richiesta certificata.