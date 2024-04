Aggiornamento GPS 2024-2026, il servizio prestato su sostegno da graduatoria incrociata vale per intero per tutte le GPS di pari grado

Interessante la domanda di un docente che sta svolgendo il servizio su posto di sostegno ADSS per essere stato individuato supplente da graduatoria incrociata: ” potrò inserire il punteggio maturato, in una GPS della graduatoria per cui ho titolo?”. Diciamo immediatamente che la domanda posta, fa comprendere che il docente non ha il titolo di specializzazione sul sostegno e che non è inserito nemmeno in seconda fascia sostegno per le scuole secondarie di secondo grado, visto che è stato individuato supplente dalla graduatoria incrociata.

Il servizio su sostegno: ecco dove è spendibile

Nel caso in specie, il docente assunto supplente su posto sostegno ADSS dalla graduatoria incrociata, potrà fare valere tutto il punteggio maturato in tutte le GPS riferite al medesimo grado di istruzione del servizio svolto. Per cui se il docente non è inserito nelle GPS ADSS, ma solo nelle GPS A011, A012 e A013, avrà caricato il punteggio maturato in queste tre classi di concorso. Tale servizio invece verrà valutato al 50% per le altre classi di concorso di grado diverso da quello del servizio prestato. Quindi se il docente svolge servizio in ADSS per 166 giorni, avrà accumulato 12 punti anche per le classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, mentre per le eventuali classi di concorso della scuola secondaria di primo grado o della primaria e infanzia, potrà contare su 6 punti.

Tre annualità su sostegno nello stesso grado

Se un docente, aspirasse all’inserimento in GPS sostegno seconda fascia, deve avere svolto almeno tre annualità di servizio su un posto di sostegno del medesimo grado. Quindi se un docente volesse, nell’aggiornamento delle GPS 2024-2026, entrare nelle GPS sostegno ADSS, dovrà avere svolto tre annualità di servizio in ADSS entro il 2023/2024. Per annualità si intende avere svolto almeno 180 giorni di servizio o un servizio ininterrotto almeno dall’1 febbraio fino agli scrutini finali. L’anno scolastico 2023/2024 non sarà, molto probabilmente, valido al calcolo delle suddette tre annualità, in quanto le GPS si aggiorneranno prima dell’avere svolto almeno 180 giorni di supplenza. Mentre con certezza potranno valere gli anni precedenti al 2023/2024.