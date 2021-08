Domande immissioni e supplenze docenti: sindacati chiedono una proroga

A causa dei tantissimi problemi di accesso al sito Polis Istanze On Line per la presentazione delle domande per immissione e supplenza docenti e per immissione personale Ata, di cui la nostra redazione si è ampiamente occupata, diverse sono state le richieste di proroga da parte di docenti e personale scolastico.

Per questo motivo, i sindacati scuola, (FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS e ANIEF) considerata la ampia platea di interessati ed al fine di non danneggiare nessun avente diritto, hanno inviato una comunicazione congiunta al Ministero al fine di potenziare il sistema e prevedere una proroga delle funzioni almeno alle ore 23.59 di lunedì 23 agosto p.v.

Adesso si aspetta un riscontro da parte delle istituzioni.