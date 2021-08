GPS supplenze: sistema in tilt, non è possibile inserire la domanda

In questo momento diverse sono le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione per un mal funzionamento della la piattaforma per la compilazione delle domande di supplenza da GaE e GPS e per il ruolo dalla I fascia GPS. Per la precisazione, dalle ore 11.50 di oggi, mercoledì 18 agosto, il sistema è in tilt.

La scadenza per l’inoltro delle domande è a breve, entro il 21 agosto. Vedremo se a causa di questo blocco verranno date indicazioni di proroga per consentire a tutti e a tutte di completare l’iter della domanda e partecipare senza problemi.

Gli Uffici scolastici provinciali (Usp) stanno procedendo in ordine sparso alla pubblicazione delle disponibilità dei posti da assegnare tramite supplenza annuale ai fini dell’assegnazione delle supplenze. Sul tema il nostro articolo in continuo aggiornamento.