Donald Trump vs Kamala Harris, nel loro dibattito non c’è stato spazio per la scuola

Donald Trump vs Kamala Harris, nel loro dibattito non c’è stato spazio...

Il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris si è svolto la notte del 10 settembre 2024 a Philadelphia, segnando un confronto intenso su diversi temi cruciali, tra cui immigrazione, sanità, economia e aborto. Anche se non è stato uno dei temi principali, l’argomento delle scuole è stato toccato brevemente, in relazione alla riorganizzazione delle risorse per la sicurezza pubblica.

Trump ha criticato Harris per aver sostenuto l’idea di “ridirezionare” le risorse dalla polizia verso altre aree governative, come le scuole e le piccole imprese, durante il movimento “Defund the Police” nel 2020. Harris ha ribadito che la sua visione è sempre stata quella di ripensare alla sicurezza pubblica, investendo nelle comunità e nei servizi sociali, senza eliminare le forze dell’ordine, ma piuttosto garantendo che le risorse siano distribuite in modo più efficace, incluse scuole e programmi di sostegno comunitario​.

In termini di politiche educative, il dibattito si è concentrato meno sull’istruzione in sé e più sulle sfide economiche più ampie e su come esse possano influenzare il futuro delle scuole, con Harris che ha difeso i risultati dell’amministrazione Biden-Harris nel migliorare le condizioni economiche post-pandemia, un tema che tocca indirettamente anche il finanziamento dell’istruzione​.