Donazione di midollo osseo, il Liceo Pellico-Peano di Cuneo si mobilita per salvare un proprio studente

“Riccardo ha 17 anni e fino a qualche giorno fa ha frequentato il liceo classico di Cuneo. Poi ha cominciato a stare poco bene e a sentire un forte senso di stanchezza. Fin dai primi accertamenti la diagnosi è sembrata seria, per diventare ben presto un’atroce verità: mielodisplasia, ovvero una forma di leucemia che ha comportato l’immediato ricovero in isolamento presso l’ospedale Regina Margherita di Torino“.

Così inizia l’appello, diffuso nei giorni scorsi, dal Liceo Classico e Scientifico Statale “S. Pellico – G. Peano”, a sostegno di un proprio studente diciassettenne.

“Accudito dall’équipe medica del reparto di oncoematologia e con la costante presenza dei suoi genitori, Riccardo sta affrontando con grande coraggio questo momento. Ma dovrà esser sottoposto a trapianto di cellule staminali ematopoietiche e per questo ha bisogno di un donatore” si legge in una nota del Liceo, che continua: “In accordo con lui e con chi gli è vicino, la sua scuola rivolge un appello a tutti coloro che possono dare una mano perché si trovi presto un donatore di midollo osseo compatibile. Servono persone in buona salute e di età compresa tra i 18 e 35 anni, disponibili a intraprendere il percorso per la tipizzazione e l’iscrizione al registro dei donatori di midollo osseo. Maggiori informazioni si possono avere sulla piattaforma associativa https://www.donatoriadmo.org/ o presso i servizi di immunoematologia e trasfusionale degli ospedali“.

Intanto, nei locali del Liceo, nelle giornate del 29 febbraio e del 6 marzo 2024, si terrà la tipizzazione del midollo osseo cui possono volontariamente sottoporsi le alunne, gli alunni maggiorenni e tutto il personale in età 18-35 anni. Anche gli altri istituti della città si stanno mobilitando per offrire a Riccardo e alla sua famiglia tutto il sostegno possibile.