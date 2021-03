Dopo la segnalazione di Azzolina e su invito del Ministro, Pasquale Vespa si sospende dall’incarico

C’è una svolta importante nella vicenda dell’incarico assegnato al professore Pasquale Vespa dal sottosegretario Rossano Sasso.

E’ di questi minuti una nota dell’agenzia di stampa Adn-Kronos secondo la quale “il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, pur riconoscendo l’autonomia dei Sottosegretari nella nomina del loro staff, alla luce di quanto emerso da notizie di stampa, ha chiesto al sottosegretario Rossano Sasso di valutare attentamente e rapidamente l’opportunità della nomina del professor Pasquale Vespa”.

Per parte sua Rossano Sasso ha già comunicato al Ministro “la disponibilità del professor Vespa a sospendersi dal suo incarico, in attesa del chiarimento della sua posizione”.

A questo punto il ministro ha dato mandato all’amministrazione di procedere alla revoca dell’incarico assegnato al professor Vespa.

Il Ministro ha anche colto l’occasione per esprimere la massima stima nei confronti dell’ex ministra Lucia Azzolina.

Così commenta la ex Ministra secondo quanto riporta l’Ansa: “Ringrazio il ministro Bianchi per la decisione di revocare l’incarico a Pasquale Vespa.

Ha fatto la cosa giusta. Permettere al sottosegretario Sasso, con delega al cyberbullismo, di assumere al Ministero dell’Istruzione la persona che mi ha minacciato per anni – e che per questo è a processo – sarebbe stato un segnale terribile per la stessa comunità scolastica. Non è solo con le norme ma anche con gli esempi e i comportamenti che si può aiutare la scuola a formare i giovani nel rispetto e nella tolleranza”.

